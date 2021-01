Lazio-Roma 3-0: Luis Alberto e Immobile travolgono i giallorossi

La Lazio stravince il Derby 3-0 e rilancia la sua candidatura per le primissime posizioni, brutto stop invece per la Roma che perde l’ennesimo scontro diretto. Serata da dimenticare in particolare per Ibanez, protagonista negativo in entrambi i goal biancocelesti. Brilla invece Luis Alberto, autore di una splendida doppietta.

Simone Inzaghi recupera Luis Alberto e Immobile, Correa parte dalla panchina. Nella Roma c’è Smalling in difesa, Villar ancora preferito a Cristante in mezzo al campo. Dzeko guida l’attacco, alle sue spalle Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

L’inizio di gara è equilibrato, equilibrio spezzato da un clamoroso errore di Ibanez che si fa soffiare il pallone da Lazzari in piena area di rigore e serve Ciro Immobile: Lazio subito in vantaggio.

A metà del primo tempo arriva il raddoppio biancoceleste con Luis Alberto, mentre la Roma protesta per una posizione sospetta di Caicedo, ritenuta non attiva sia dal guardalinee che dal VAR. I giallorossi accusano il colpo e non riescono a reagire, si va all’intervallo con la Lazio avanti di due goal.

In avvio di ripresa Fonseca inserisce Pedro per Veretout, arretrando Lorenzo Pellegrini sulla linea di centrocampo ma lo spartito non cambia, anzi è la Lazio a sfiorare il tris prima con Milinkovic-Savic e poi con Immobile.

Tris che arriva quando Luis Alberto ha il tempo di controllare il pallone al limite dell’area e piazzarla nell’angolino basso. Fonseca a quel punto si gioca la carta Borja Mayoral ma la partita è ormai finita: la Roma crolla nel Derby, la Lazio risale a -3.

IL TABELLINO

LAZIO-ROMA 3-0

Marcatori: 14′ Immobile, 23′ e 67′ Luis Alberto

LAZIO (3-5-2): Reina 5,5; Luiz Felipe 6,5 (69′ Patric 6), Acerbi 7, Radu 6,5 (83′ Hoedt sv); Lazzari 7,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 6,5 (66′ Escalante 6), Luis Alberto 7,5, Marusic 6,5; Caicedo 5,5 (66′ Akpa Akpro 6,5), Immobile 6,5 (83′ Muriqi sv).

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6,5; Mancini 6 (71′ Borja Mayoral 5,5), Smalling 5,5, Ibanez 4; Karsdorp 6, Villar 5 (60′ Cristante 5,5), Veretout 5 (46′ Pedro 5,5), Spinazzola 4,5 (71′ Peres 5,5); Lo. Pellegrini 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 4,5.

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Milinkovic-Savic, Radu (L), Mancini (R), Acerbi (L), Smalling (R), Luiz Felipe, Lucas Leiva (L), Pedro, Mkhitaryan (R)

OMNISPORT | 15-01-2021 22:51