Lazio-Roma, Anna Falchi risponde alle critiche per il video su Zaniolo

Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo potrebbe rischiare grosso dopo il brutto gesto rivolto ai tifosi della Lazio al derby. Il 22enne giallorosso è stato immortalato da Anna Falchi, tifosa biancoceleste presente in tribuna all’Olimpico.

Tanti tifosi della Roma hanno insultato Anna Falchi, che ha risposto così alle critiche: “Il video post-derby che sta scatenando tante polemiche non voleva danneggiare nessuno – ha scritto la Falchi in una storia, sul suo account instagram -. Il mio intento era goliardico. La mia nipotina, romanista, voleva immortalare il suo idolo Zaniolo e per caso ha “colto l’attimo”. Facciamoci tutti una risata e… Forza Lazio”.

OMNISPORT | 27-09-2021 21:45