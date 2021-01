Lazio-Roma, Raggi: "Pronostici vietati. Stadi? In 5 anni"

La sindaca Virginia Raggi, intervistata da La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni sul derby della Capitale: “Già alle elementari si respirava un clima di sfottò, perché a Roma si comincia presto. Dal vivo, poi, ne ho visti diversi e sono stati sempre emozionanti. Quelli a a cavallo del 2000, tra l’altro, valevano lo scudetto. Mio marito, inoltre, è tifoso della Lazio e anche a casa ci si prepara: alcune cose si possono dire, altre no; alcuni amici li possiamo sentire, altri no. Insomma, è un rito. Tifosi allo stadio al ritorno? L’emergenza sanitaria ci impone di tenere la guardia alta. Io lo spero, ma dovremo vedere ciò che succede. Un pronostico? Scherza? Non si fa mai. Spero che Lazio e Roma da qui a 10 anni riusciranno a vincere più d’uno scudetto ciascuno”.

Il primo cittadino ha toccato anche il tema stadio: “Questo il quinquennio degli stadi di proprietà per i due club? Certo. Per la Lazio, al momento non sono stati presentati progetti, ma le interlocuzioni sono aperte. Per la Roma, abbiamo trovato un progetto per Tor di Valle già incardinato e lo abbiamo migliorato, riducendo le tubature. Il Comune ha fatto quello che doveva fare. Pregiudiziali negative in caso di cambio area e approdo al Flaminio o Tor Vergata? Qualora ci fosse l’intenzione, vedremo. Noi siamo a disposizione e aperti verso qualunque proposta. Se rifarei tutto? Ho fatto ciò che era da fare nel rispetto della legge. Le inchieste non hanno riguardato gli atti e le procedure, ma hanno rallentato. Ho fatto fare delle ‘due diligence’ su tutto l’iter perché le cose devono essere fatte bene come garanzia per tutti. Che poi alcune norme per realizzare opere pubbliche, e non parlo solo dello stadio, dovrebbero essere semplificate, io non l’ho mai nascosto. L’Italia deve poter correre di più”.

OMNISPORT | 14-01-2021 12:02