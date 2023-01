Lazio, Romagnoli: "Ci siamo fatti due gol da soli"

08-01-2023 18:46

Il difensore della Lazio Alessio Romagnoli ha commentato ai microfoni di DAZN il 2-2 ottenuto contro l’Empoli, coi toscani autori di due gol negli ultimi 10 minuti di gara.

Queste le parole dell’ex capitano del Milan:

“Il mister ha ragione. Abbiamo fatto una buonissima partita per 80 minuti, poi ci siamo fatti due gol da soli. Dispiace, perché buttiamo punti importanti. Dopo il 2-1 siamo rimasti in gara. C’è mancato quel pizzico per non soffrire negli ultimi minuti. Quando sei sopra 2-0 in casa devi mettercela tutta, perché queste partite sono fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi”.