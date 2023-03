Lazio, Sarri: "Ci abbiamo messo del nostro"

Il tecnico biancoceleste non è soddisfatto per l'atteggiamento dei suoi cambiato durante la gara con l'Az.

07-03-2023 22:06

La partita si è messa male via via e così dopo il vantaggio iniziale la Lazio ha perso 2-1 in casa contro l’Az nell’ottavo d’andata di Conference League. Una gara che non è piaciuta a Maurizio Sarri, come ammesso ai microfoni di Sky: “Ci abbiamo messo del nostro, la prima parte è stata fatta bene poi abbiamo cambiato atteggiamento smettendo di palleggiare e forse pensavamo di gestirla in modo tranquillo”.

Sul palleggio lezioso Sarri ha aggiunto: “Abbiamo esagerato per concetto, i rischi sono troppo elevati. Uscire da dietro va benissimo, però tornare sempre dal portiere mi è sembrato eccessivo”. Sull’assenza di un vice Immobile ha detto: “Per giocare al suo posto serve un giocatore di grande valore, altrimenti è inutile”. Sulla possibile rimonta: “Bisogna fare 90 minuti come i primi 25 di stasera, così diventa recuperabile“.