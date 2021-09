Lazio, Sarri: "Derby? Mi intriga"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro la Roma: “Questa partita mi intriga tantissimo, è speciale, sarebbe grandioso dare una soddisfazione al popolo laziale. Pressioni? La pressione mediatica non corrisponde alla pressione interna allo spogliatoio. La partita in cui ho avuto più pressione, a livello personale, è stata Sangiovannese-Montevarchi, derby toscano di Serie C. Fra queste squadre c’è una rivalità centenaria”.

La Lazio arriva al confronto in un momento difficile: “I ragazzi devono avere consapevolezza. La Lazio è stata 5 volte sotto e ha fatto comunque 8 punti. Avrà mille difetti, ma anche dei pregi. Qualche pregio notevole c’è se si fanno 8 punti andando sotto così tante volte. E poi dico qualche numero: la Lazio l’anno scorso aveva una media di 8,9 punti ogni 5 partite, ora ne abbiamo fatti 8”.

“L’anno scorso prendeva 7,2 gol ogni 5 partite, ora ne abbiamo presi 7 con un difensore in meno. L’anno scorso faceva 8 gol ogni 5 partite, ora siamo a 12. Tutto questo negativismo che sento aleggiare intorno a noi mi sembra eccessivo. La squadra deve avere la consapevolezza di avere già qualche dote”.

OMNISPORT | 25-09-2021 20:25