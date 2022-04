Lazio, Sarri: "Ottima gara. Il futuro? Per me è la partita col Torino"

10-04-2022 15:47

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha preso la parola in conferenza stampa in seguito al bellissimo successo per 4-1 al Ferraris contro il Genoa di Blessin. Questo il commento di Sarri sulla gara di oggi:

“Perfetti no, ma abbiamo fatto un’ottima gara. Sapevamo che i primi 15 minuti sarebbero stati difficili. Il Genoa è un avversario difficile da affrontare, gioca in modo intenso e sulle palle lunghe. Siamo stati bravi a giocare con qualità e abbiamo avuto tante occasioni da gol. A livello difensivo abbiamo fatto bene, anche se abbiamo difeso in modo sporco per il modo di giocare degli avversari. In sei trasferte abbiamo fatto quattro vittorie e un pari. Purtroppo è arrivata la sconfitta nel derby che era in trasferta ma per modo di dire”.

Dato che se ne parla tanto, Sarri commenta il suo futuro alla Lazio:

“Il futuro? È la prossima partita contro il Torino. A questa squadra serve starle dietro. Spesso ci ha abbandonato nei momenti positivi. La Lazio può fare delle cose importanti, io penso solo a questo. Vediamo che cosa dice il presidente. La mia idea? L’ho sempre espressa, mi trovo bene, è un ambiente molto particolare nel quale allenare, a starci dentro capisci che i tanti luoghi comuni che ci sono sono finti. Qui ci sono persone straordinarie e io ci sto benissimo”.

OMNISPORT