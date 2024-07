Lazio: scoppia polemica su Zaccagni capitano, la reazione rabbiosa di Radu

L'eredità di Immobile crea un piccolo grande problema in casa biancoceleste. C'è chi ritiene Cataldi meritevole della fascia e non Zaccagni

Un capitano, c’è solo un capitano. Già, ma a trovarlo! Dopo l’addio di Ciro Immobile alla Lazio si è creato un vuoto che a quanto pare non è così semplice da riempire. Tecnicamente il nuovo allenatore Marco Baroni avrebbe già deciso per la consegna della fascia a Mattia Zaccagni, fresco di rinnovo e punto di riferimento del corso biancoceleste ma non tutti sono d’accordo con questa mossa. Chi ha accolto male la notizia, ad esempio, è Cataldi convinto per anzianità di meritare il ruolo. Piuttosto calda pure la reazione dell’ex Radu.

Zaccagni si gode la fascia di capitano

La società ha dettato la linea, Marco Baroni l’ha accolta appieno. Il nuovo capitano della Lazio è Mattia Zaccagni: l’esterno è già sceso in campo con la fascia al braccio durante l’amichevole vinta per 3-0 contro l’Hansa Rostock. L’esterno biancoceleste ha anche raccontato le sue emozioni in un post su Instagram che ha raccolto anche il parere favorevole dell’ex Ciro Immobile: “Essere Capitano è un privilegio, ma significa anche grande responsabilità. Mi impegnerò e darò tutto me stesso a tifosi, squadra e società per onorare questa fascia al massimo, dopotutto la eredito da un grande Capitano“.

Il nodo Cataldi, giocatore in uscita

Non è stato seguito il criterio di anzianità, che invece avrebbe premiato Danilo Cataldi. E qui veniamo al punto: il centrocampista non fa parte del progetto Lazio ed è stato messo sul mercato. Peccato che il giocatore, forte di un contratto che lo lega ancora al club capitolino fino al 2027, non abbia minimamente voglia di andare via. Il mediano, prossimo ai 30 anni, è anche particolarmente ben voluto da tutto lo spogliatoio con parole di stima rilasciate nei suoi confronti anche dai compagni Provedel e Marusic nei giorni scorsi.

L’intervento a gamba tesa di Radu

Tra coloro che si sono sbilanciati in favore di Danilo Cataldi c’è anche una vecchia bandiera del club come Stefan Radu. L’ex difensore ha postato su Instagram una foto nella quale consegna la sua fascia al centrocampista sotto gli occhi di Stefano Mauri. A commento dell’immagine il 37enne rumeno ha poi scritto semplicemente “Lazio”, come a far intendere che la storia non può essere cancellata. Insomma, l’eredità di Immobile rischia di creare una piccola guerra interna. Tocca a Lotito provare a sedarla prima che cominci davvero.