Lazio, tifosi contro Lotito: la contestazione con le parole di Oronzo Canà. Castellanos e Noslin stendono il Trapani

La battaglia tra i tifosi della Lazio e il presidente continua: ad Auronzo arriva anche la contestazione con le frasi di Oronzo Canà. Domani il ventennale dell’era Lotito

Non c’è un clima sereno tra i tifosi della Lazio e il presidente Claudio Lotito. Mentre la squadra lavora agli ordini del nuovo allenatori Marco Baroni, continua la contestazione di una parte della tifoseria contro il numero uno biancoceleste. Nel mirino una campagna acquisti che molti sostenitori della Lazio reputano non all’altezza delle aspettative della piazza.

La contestazione alla Lino Banfi

I tifosi della Lazio hanno deciso di usare la strategia dell’ironia per criticare il presidente Claudio Lotito e così al ritiro di Auronzo dove la squadra sta facendo la preparazione in vista della prossima stagione agli ordini di Marco Baroni sono arrivati una serie di striscioni con delle citazioni del famoso film “Un allenatore nel pallone” con protagonista Lino Banfi. Il grande attore pugliese, nelle vesti dell’allenatore Oronzo Canà, si trova a fare i conti con una squadra sgangherata e con un presidente che non sembra avere intenzione di spendere per migliorare la situazione. Alcune delle citazioni del film sono finite sugli striscioni come la famosa “Mi avete preso per…” e una rivisitazione “E noi la comproprietà di Maradona in cambio di Fares e Kamenovic”.

Del resto nel corso degli ultimi giorni è diventato virale anche la presunta telefonata tra un tifoso e il presidente Lotito sempre con oggetto il “mercato”, mentre ieri alla richiesta del presidente ai tifosi: “Mettessero loro i soldi per gli acquisti”, i fan biancocelesti hanno risposto con una cassetta per la raccolta fondi.

I 20 anni della presidenza Lotito

La contestazione dei tifosi arriva proprio alla vigila di una data importante per il presidente Lotito che il 19 luglio 2004 diventava ufficialmente il proprietario del club biancoceleste che era a un passo dal fallimento. Il patron biancoceleste, protagonista spesso di qualche uscita colorita e ora impegnato anche in Parlamento, ha sempre avuto un occhio molto attento al bilancio. La gestione Cragnotti era riuscita a riportare lo scudetto ma anche una situazione finanziaria che era diventata ingestibile con l’intervento di Lotito che riuscì a salvare la squadra sia dal fallimento che dalla B. I risultati della sua gestione parlano di 3 Coppa Italia e di 3 Supercoppe italiane nel corso di questi 20 anni ma anche di un rapporto con la piazza che è andato sempre più deteriorandosi.

L’amichevole con il Trapani

Dopo la prima amichevole contro l’Auronzo, la Lazio è tornata in campo nel pomeriggio per una sfida contro il Trapani, neopromossa in serie C con Baroni che a inizio partita ha mandato in campo anche il neo arrivato Tavares. Nel primo tempo i biancocelesti passano al 16’ con Castellanos che realizza dagli 11 metri e poi 4’ minuto dopo ci pensa sempre il Taty a segnae lamette del raddoppio. Alla mezz’ora i siciliani accorciano le distanze con Kragl. Nella ripresa un po’ di fatica per i carichi di lavoro si fa sentire e i biancocelesti con Noslin in campo fanno un po’ fatica prima di trovare il gol che vale il 3-1 finale.

