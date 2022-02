Lazio, senti Pedro: "Possiamo ribaltare il risultato"

17-02-2022 23:41

Come sempre uno degli ultimi a mollare, Pedro non si da per vinto dopo la sconfitta della Lazio per 2-1 in casa del Porto. L’ex Barcellona e Chelsea infatti, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport, esprime la sua voglia di ribaltare il risultato all’Olimpico:

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo creato occasioni ma dopo loro hanno trovato il primo gol e per noi è stato difficile. Poi abbiamo preso il secondo gol ed è stato ancora più complicato ma la qualificazione è ancora aperta. Abbiamo giocato bene, non è facile giocare qui contro una buona squadra come il Porto. Penso che nel nostro stadio, con i nostri tifosi, possiamo fare una bella partita e ribaltare il risultato. Dobbiamo cercare di più la porta. Sono due mesi che stiamo giocando bene, abbiamo capito le idee del mister. Dobbiamo essere più concreti, ma possiamo farcela”.

OMNISPORT