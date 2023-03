Lazio, si lavora sul prolungamento del contratto di Zaccagni

Per il club biancoceleste adesso l'ex Verona vale 40 milioni di euro.

22-03-2023 15:10

Mancini ha preferito fare a meno di Zaccagni per gli impegni dell’Italia, la Lazio invece vuole godersi il numero 20 biancoceleste ancora per molti anni. Il club capitolino, secondo quanto riportato da La Repubblica, sta cercando di prolungare il contratto dell’eroe dell’ultimo derby (che attualmente scade nel 2025) fino al 2027.

Ci sarebbe anche un aumento sostanzioso dello stipendio di Zaccagni, autore per ora di ben 9 gol in campionato, che passerebbe da 1,8 milioni di euro a stagione a 3 milioni di euro. Intanto, per la Lazio l’ex Verona adesso vale 40 milioni di euro.