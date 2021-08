Lazio-Spezia, infortunio per Lazzari: problema al polpaccio

Arriva una cattiva notizia per i tifosi della Lazio dallo Stadio Olimpico, scenario del match valido per la seconda giornata di Serie A contro lo Spezia: Manuel Lazzari è stato costretto ad abbandonare il campo dopo soli 25 minuti.

Colpa di un fastidio al polpaccio che non gli ha permesso di continuare: le cure ricevute dallo staff sanitario biancoceleste non sono bastate per evitare la sostituzione con Adam Marusic, andato a posizionarsi sulla fascia destra fino a poco prima presidiata dall’ex SPAL.

Soltanto una settimana fa, Lazzari era stato uno dei migliori in campo ad Empoli segnando la rete del raddoppio laziale grazie ad una progressione in velocità micidiale che aveva colto di sorpresa i difensori avversari.

A questo punto è in dubbio anche la sua presenza per le tre gare di qualificazione ai Mondiali che l’Italia disputerà contro Bulgaria, Svizzera e Lituania, rispettivamente il 2, 5 e 8 settembre.

OMNISPORT | 28-08-2021 20:16