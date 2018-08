Lazio, Tare fissa gli obiettivi della stagione

La Lazio ha un obiettivo ben preciso per la prossima stagione: arrivare tra le prime quattro in campionato e centrare la qualificazione in Champions League.

A rivelarlo il direttore sportivo Igli Tare, che ha parlato così ai microfoni di sport1.de: “La Lazio è pronta per fare il salto di qualità. Dobbiamo vedere come si sviluppa la squadra e come i nuovi arrivati riusciranno ad integrarsi. Siamo fiduciosi, possiamo arrivare tra le prime quattro. La qualificazione in Champions League è un obiettivo concreto, possiamo raggiungerla”.

Il dirigente biancoceleste si è soffermato anche sull’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia: “Un passo indietro per Ronaldo? Assolutamente no! La Juve è un club di livello mondiale assoluto. La società ha raggiunto due volte la finale di Champions League negli ultimi quattro anni. Il portoghese vuole prevalere in uno dei migliori campionati al mondo. Questo è il suo obiettivo e per questo mi tolgo il cappello”.

SPORTAL.IT | 22-08-2018 21:15