Lazio-Torino in bilico: sui social si scatena la polemica

Il caso Juventus-Napoli continua a dividere i tifosi e a scatenare polemiche. La scelta dell’ASL di Napoli di bloccare la partenza per Torino facendo di fatto saltare il match fu molto contrastata da tifosi e addetti ai lavori. Dopo l’iniziale 3-0 a tavolino a favore della Juve, la giustizia ha dato ragione al Napoli sostenendo che la gara si deve rigiocare. Un caso che ha senza dubbio creato un precedente e che rischia ora di influenzare anche il match tra Lazio e Torino.

L’Asl di Torino ha confermato che i componenti del gruppo squadra del Torino non potranno uscire di casa fino alla mezzanotte di martedì, impedendo in questo modo il viaggio in direzione di Roma. A questo punto si aprono due scenari, il primo quello che prevede di replicare grossomodo quanto accaduto in occasione di Juve-Napoli dello scorso ottobre: gara non rinviata e partita persa a tavolino. La seconda possibilità è che proprio il caso del 4 ottobre faccia giurisprudenza e dunque la gara venga rinviata dalla Lega.

La reazione dei social

Sui social si parla moltissimo delle possibilità per la gara Lazio-Torino, e i tifosi della Juve sono decisamente arrabbiati sull’argomento: “Spero che succedano altri casi così – dice Davide – questo campionato lo devono recuperare nel 2022 così imparano a violentare il protocollo pur di non favorire la Juve”.

La decisione di far rigiocare Juve-Napoli continua a essere un tasto dolente per i fan bianconeri. “Aver creato un pericolo precedente, aggirando il protocollo firmato da tutte le società, porta a conseguenze come questa con il rischio che non si riesca a finire il campionato in maniera regolare considerando anche i prossimi campionati europei”.

Lazio-Torino: i tifosi si dividono

Ma le possibili decisioni sul match tra Lazio e Torino creano polemica anche per i tifosi delle due squadre. Le parole di Simone Inzaghi che ha parlato di un Torino più riposato scatenando il caso. “Ma più riposato di cosa – scrive Matteo – Il Toro ha mezza squadra positiva al Covid. Ma un po’ di vergogna mai?”. Mentre Enza è ironica: “Il suo è puro stupore. Non pensava che avendo dei positivi in squadra, questi non potessero essere schierati, del resto lui i suoi li ha fatti giocare, è bastato far processare i tamponi nelle sedi giuste, stupidi noi a non averlo imitato”.

SPORTEVAI | 01-03-2021 08:53