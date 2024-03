Lazio, Tudor è ufficiale: contratto fino a giugno 2025, subito doppia sfida contro la Juventus

L'annuncio della Lazio, che posta un Tweet di Tudor all'arrivo all'aeroporto con una sciarpa biancoceleste: il tecnico chiamato a una doppia missione intrigante.

18-03-2024 19:28

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Adesso è ufficiale. Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico croato è sbarcato nella Capitale, pronto a dar inizio alla sua nuova avventura. Sarà al timone dei biancocelesti nella parte finale di questa stagione e nella prossima, dopo le clamorose dimissioni rassegnate da Maurizio Sarri all’indomani della sconfitta casalinga contro l’Udinese. A Frosinone la Lazio è stata guidata – vittoriosamente – proprio dal vice di Sarri, Giovanni Martusciello.

Arriva Tudor: il “welcome” della Lazio

È stata la Lazio, con uno stringato messaggio sui social, ad annunciare l’arrivo di Tudor. “Welcome”, “Benvenuto”: una sola parola su Twitter, corredata dalla foto dell’arrivo dell’allenatore all’aeroporto. Come a dire che adesso servono soprattutto i fatti, più che le parole. E la Lazio crede ciecamente nella scossa portata dall’avvento dell’ex mastino difensivo della Juventus, uno che ama lavorare sul campo, molto preparato dal punto di vista tattico.

Le missioni di Tudor: Europa e Coppa Italia

Tudor ha firmato un contratto fino a giugno 2025. Mercoledì il primo allenamento con la sua nuova squadra, senza buona parte dei calciatori impegnati con le varie Nazionali. La sua missione, nella parte finale di questa stagione, è quella di provare a conquistare un piazzamento in Europa, arrivando magari a vincere la Coppa Italia: la Lazio è in semifinale e nella doppia sfida del 2 e del 23 aprile affronterà la Juventus. E sarà proprio la squadra di Allegri a “battezzare” la prima Lazio di Tudor il prossimo 30 marzo in campionato all’Olimpico. Juventus di cui Tudor, oltre che calciatore, è stato allenatore in seconda ai tempi della gestione Pirlo (2020-21).

Mancato accordo col Napoli, quindi la Lazio

Curiosa la parabola da tecnico di Tudor, che ha guidato l’Udinese per tre spezzoni di stagione, traghettando i friulani a due difficili salvezze. Ha poi fatto – appunto – da vice a Pirlo, prima di guidare il Verona a un ottimo nono posto da subentrato nel campionato 2021-22. Nella stagione seguente ha chiuso la Ligue 1 in terza posizione sulla panchina dell’Olympique Marsiglia, da cui è andato via sbattendo la porta per contrasti con l’ambiente. In autunno Tudor è stato vicino al Napoli, ma non ha raggiunto poi l’accordo col presidente De Laurentiis, che gli ha preferito Mazzarri.