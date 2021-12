Lazio-Udinese, Arslan: "Un match che nessuno dimenticherà"

02-12-2021 23:10

Dopo Lazio-Udinese 4-4, ai microfoni di Dazn è intervenuto Arslan, l’autore del pareggio finale all’ultimo secondo: “Una grande partita da parte di tutti. Anche la Lazio ha giocato bene come noi, alla fine 4-4. Sarà una partita che nessuno dimenticherà, siamo felici. Nel primo tempo eravamo sopra 3-1 ma la Lazio ha una grande squadra e un grande mister, sapevamo che la partita non era finita. Alla fine abbiamo ottenuto un punto per lo spirito di squadra”.

“È stata una grande partita – ha continuato Arslan a Sky -, complicata, la Lazio è una grande squadra con grandi tifosi e mister, per noi il punto era troppo importante. Ora guardiamo avanti. Alla fine ho festeggiato, il calcio è emozione, è stata una lotta e quindi alla fine è stata una grande emozione. Non siamo stati compatti e loro hanno tanta qualità, ma alla fine abbiamo preso un punto”.

OMNISPORT