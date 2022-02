Lazio, Vieri attacca duramente Sarri: "Non voglio sentire queste caz....e"

28-02-2022 19:50

Ennesima sconfitta stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha perso ieri in casa contro il Napoli di Spalletti per via dei gol di Insigne e di Fabian Ruiz. Subito dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Porto, il tecnico toscano aveva detto: “Siamo in crescita e ora la squadra può finalmente allenarsi”.

Questa frase non è proprio andata giù a Christian Vieri, che nel corso di un intervento a Bobo TV ha attaccato duramente Sarri: “Sono stato un anno alla Lazio e ho vinto la Coppa della Coppe. Sarri ha detto ‘Ora finalmente ci possiamo allenare’. Non le voglio sentire queste ca***te […] Allora vai ad allenare in Serie B o in Serie C e giochi una volta a settimana. Non le voglio sentire queste cose, perché la Lazio deve fare queste coppe, perché la Lazio deve fare o la Champions o l’Europa League. Quindi non dire ‘Ora ci possiamo allenare’. Se non ti va bene, vai ad allenare in Serie C. Lì sicuro giocano una volta a settimana. Goditi il momento, goditi il lavoro che hai fatto tutto l’anno. Mi sembra una roba da pazzi”.

OMNISPORT