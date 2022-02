04-02-2022 22:50

Dopo il derby di Milano, la Serie A offre un match importante in chiave Europa come Fiorentina-Lazio. Dino Zoff, ex tecnico dei biancocelesti e dei viola, ha detto la sua sul match che andrà in scena al Franchi.

Queste le parole di Zoff: “La Lazio, negli ultimi anni, è stata sempre in posizione alte di classifica. Adesso è presto per dire se può centrare, o meno, l’Europa League. L’assenza di Vlahovic si farà sentire e renderà per i biancocelesti la gara giocabile”.

OMNISPORT