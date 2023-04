Lazzari in panchina anche se recupera

Gila e Lazzari stanno recuperando ma non saranno titolari contro la Juventus, Sarri: “difficile toccare una linea che sta facendo così bene”

05-04-2023 08:44

Da Formello la Lazio continua la preparazione della squadra al big match di sabato sera contro la Juventus.

Il tecnico Maurizio Sarri attende notizie dall’infermeria per Gila e Lazzari: “il primo è tornato con un trauma contusivo al piede dalle partite con la Spagna U21, il secondo invece è uscito malconcio, zoppicando, dal Brianteo per una botta subita. Nulla di grave per Lazzari, atteso già oggi con i compagni, mentre Gila ancora è da valutare” riporta TuttoMercatoWeb.

A prescindere dagli infortuni, per i due è prevista la panchina: Sarri non ha intenzione di cambiare gli interpreti della fase difensiva. Contro la Juve sarà la coppia Casale-Romagnoli a badare alle offensive della Juventus. Sarri, sulle corsie esterne, ritroverà Marusic (squalificato a Monza) e confermerà Hysaj: Lazzari potrebbe diventare una carta in più da giocare nel corso della partita. “È difficile toccare una linea che sta facendo così bene”, ha detto Sarri nei giorni scorsi.