L'azzurro Banchero conquista l'America: scelta N.1 al Draft NBA

24-06-2022 08:27

L’NBA Draft 2022 verrà ricordato a lungo dagli appassionati italiani. Paolo Banchero è stato scelto con la chiamata N.1 dagli Orlando Magic. E’ il primo italiano a diventare la prima scelta di un Draft NBA dai tempi di Andrea Bargnani (2006).

Banchero sorprende tutti, è la N.1 del Draft NBA 2022

Sembrava destinato ad essere chiamato con la N.3 e, invece, Paolo Banchero ha sorpreso tutti. L’azzurro, apprezzato con la casacca di Duke, è stato chiamato con la prima scelta assoluta dagli Orlando Magic. Grande soddisfazione per il talento azzurro che si è già conquistato un posto nella storia del basket italiano. Prima di lui, solo Andrea Bargnani era riuscito ad essere chiamato con la N.1 ad un Draft NBA (2006, selezionato dai Toronto Raptors).

Visibilmente emozionato, Paolo Banchero ha commentato così la chiamata da N.1 del Draft: “Non ho avuto nemmeno il tempo di pensare a quello che stava accadendo. Semplicemente, è successo. Mi sembra incredibile, ma sono pronto“.

Banchero, un talento per il CT Pozzecco

Tra i più felici per l’exploit di Paolo Banchero c’è anche Gianmarco Pozzecco che spera proprio di averlo a disposizione anche per la Nazionale. Classe 2002, è in grado di giocare più ruoli in campo. Il legame con l’Italia è fortissimo. Nel 2020 ha ottenuto la cittadinanza italiana e, recentemente, è stato chiaro sul suo futuro: “Voglio giocare con la Nazionale”. Il nuovo coach azzurro, pronto all’esordio sulla panchina dell’Italia, non vede l’ora di poterci parlare. Avere nel roster la nuova prima scelta assoluta NBA farebbe decisamente comodo.

Draft NBA colorato d’azzurro, non solo Banchero

Non solo Paolo Banchero è stato protagonista all’NBA Draft 2022. Altri due azzurri sono stati selezionati da squadre NBA. Gabriele Procida, visto l’ultima stagione alla Fortitudo Bologna, è stato scelto alla N.36 dai Detroit Pistons.

Grande soddisfazione anche per Matteo Spagnolo. Il giovane talento azzurro (classe 2003), protagonista nel corso dell’ultima stagione con la maglia della Vanoli Cremona, è stato chiamato, con la N.50, dai Minnesota T’Wolves. Insomma, tre azzurri alla conquista dell’America del basket.