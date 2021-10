LBA, Baraldi: "Mannion sarà nei 12 di sabato"

Luca Baraldi, Amministratore delegato della Virtus Segafredo Bologna, ha presentato, preso il Savoia Hotel, la campagna abbonamenti bianconera in conferenza stampa, presso il Savoia Hotel.

“Siamo all’inizio o meglio in un tratto di strada iniziale di un percorso. È un momento molto importante in cui dovremmo confermare le nostre qualità tecniche dopo la vittoria di uno scudetto. Sappiamo che vincere è difficile ma confermarsi di più. Abbiamo tanti nuovi giocatori arrivati per precisa scelta tecnica in seguito ad analisi approfondite di Paolo Ronci e di coach Scariolo. La stagione è iniziata com’era finita con la vittoria di una coppa e per questo spero che l’entusiasmo dei nostri tifosi sia cresciuto in queste settimane. Sono molto stupito della concentrazione e determinazione di questa squadra, a Venezia lo abbiamo dimostrato una volta di più. C’è una grande gestione del gruppo ed è molto importante perché sono gli uomini a fare le societá. Chi verrà credo che si divertirà. Si può perdere perché ci sono gli avversari ma questa è una squadra costruita per vincere”.

Arriva anche la grande notizia di Mannion inserito nei 12… “Portare qui Mannion è stata un’impresa difficilissima. La nostra societa grazie alla sua immagine nel mondo è riuscita in qualcosa di incredibile. È stato il Dott. Zanetti con la sua lungimiranza ad avere la visione di Mannion alla Virtus. Mannion rappresenta l’Italia nel mondo ed è un giocatore della Virtus. Sabato sarà nei 12 a referto, sono 15 giorni che scalpita e se pensiamo a quando è arrivato e alla sua condizione di salute ha fatto passi da gigante, questo ragazzo ha una forza incredibile.”

OMNISPORT | 14-10-2021 14:28