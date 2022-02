Le accuse di Donnarumma al Milan scatenano la bufera tra i tifosi

09-02-2022 08:15

Ancora tu? Ma non dovevamo parlarne più? E invece a distanza di sette mesi da un addio annunciato ecco che il caso-Donnarumma torna a far rumore. Il portiere stabiese è e resterà un nervo scoperto per il Milan e i suoi tifosi ma oggi è forse più lui – costretto quasi sempre a far la riserva a Navas nel Psg – a rimpiangere il passato che viceversa. Intervistato dalla Gazzetta Gigio torna su quella decisione estiva e dà la sua versione dei fatti.

Per Donnarumma è stato il Milan a scegliere un altro portiere

Tra le tante considerazioni dell’ex 99 rossonero spicca un’accusa al suo vecchio club: “Tutti magari danno la colpa a me senza, però, guardare cos’è successo dall’altra parte. Diciamo che l’ultima telefonata da parte del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. Quindi è finita così”.

I tifosi non perdonano Donnarumma: condanna confermata

Fioccano i commenti sui social ma nessuno abbocca tra i tifosi: “Eh certo, potevamo aspettare lui e il suo procuratore,che ne so fino a luglio o anche agosto. Supplicandolo per firmare offrendogli 1M in meno di quello che percepisce ora al Psg. Nella sua testa veniva prima lui (e il fratello) che il Milan. Illuso e pagliaccio” o anche: “Donnarumma voleva anche il tappeto rosso fino all’uscita? Lui e l’altro piccolo uomo che lo segue avevano già deciso che preferivano i soldi dello sceicco dopo 2 anni di trattativa,anzi troppo bene si sono comportati!”

C’è chi scrive: “E meno male, tutti quei soldi buttati quando c’è Magic Mike che costa 1/4 ed è forte il doppio….grande società” oppure: “Ha sempre in bocca il Milan. Ma pensi a giocare. È un giocatore del PSG non ci riguarda più. Stiamo benissimo così” e ancora: “Magari potevi decidere un anno prima…”

I fan rossoneri ringraziano il Milan per aver scelto Maignan

Nessun rimpianto per il portiere della Nazionale: “Ha fatto il prezioso con Maldini..adesso rimanga in quel campionato che non interessa a nessuno..un altra cosa:da quando ha esordito a 16 anni,ci si aspettava una crescita da lui che non c’è stata..noi abbiamo Maignan adesso..fortunatamente” oppure: “Sarai ricordato per quello che sei ovvero una persona piccola e senza rispetto verso chi ti ha fatto crescere! Prima gli uomini poi i calciatori! A mai più!”

Il web è scatenato: “Non ringrazierò mai abbastanza Maldini per aver mandato via il 99 e preso un vero UOMO oltre che giocatore superiore. Il mio portiere è e sarà sempre Maignan” e poi: “hai fatto il prezioso con Maldini quando ti cercava e hai il coraggio di parlare, non trovo un insulto idoneo da affibbiarti”

Infine la chiosa: “Quanto spiega pure il 99, ci spiegasse anche di quando fuggiva dai tentativi di colloquio di Maldini o come sia possibile che il portiere più forte della Serie A per distacco, guadagni 2.8 milioni a stagione, o di quando è scappato senza mezzo grazie. Non ci manchi comunque”.

