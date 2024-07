Le gare in programma oggi alle Olimpiadi. Tutte le competizioni del 26 luglio: c'è la cerimonia di apertura

Parigi, 26 luglio. Gli orari e la scaletta di oggi alle Olimpiadi: discipline, specialità e fasi dei tornei lasciano spazio alla solenne cerimonia di apertura.

Il momento tanto atteso è arrivato: oggi è il gran giorno del via ufficiale alle Olimpiadi. Parigi 2024 comincia a tutti gli effetti con l’accensione della fiaccola nel braciere olimpico (anche se alcune discipline hanno vissuto già alcuni eventi preliminari) con la cerimonia di apertura, intensa e suggestiva, in programma al Trocadero. Gli occhi del mondo puntati sulla capitale francese, per una serata che si annuncia ricca di emozioni forti e struggenti. Ecco il dettaglio degli eventi di oggi a Parigi.

19:30 Olimpiadi Cerimonie (X) Cerimonia di Apertura MX

