05-01-2023 11:55

La lunga luna di miele, a suon di petroldollari, tra Cristiano Ronaldo e l’Arabia Saudita è cominciata. Tuttavia, non tutto va a gonfie vele. Il portoghese ha qualche problema da risolvere.

Georgina illegale, le regole sulla convivenza in Arabia Saudita

Alla presentazione ufficiale del suo compagno, ossia Cristiano Ronaldo, come nuova stella dell’Al Nassr, Georgina era al suo fianco (come sempre).

Tuttavia, i due, per vivere sereni in Arabia Saudita, dovranno risolvere un piccolo intoppo. Nel nuovo Paese di CR7, la convivenza fuori dal matrimonio è vietata dalla legge. In teoria, i due non potrebbero vivere sotto lo stesso tetto. Dovrà intervenire, personalmente, il principe ereditario Mohamed Bi Salmàn per risolvere la questione.

Cristiano Ronaldo, il rapporto con Mendes è al capolinea

Jorge Mendes è sempre stato l’agente di CR7, sin dai tempi in cui cercava di farsi notare al mondo con la casacca dello Sporting Lisbona. Dopo tanti anni (e milioni) insieme, i due sembrano ormai giunti alla fine del loro rapporto.

I segni della crisi erano già arrivati quando, la scorsa estate, Jorge Mendes non era riuscito a trovare una degna sistemazione al cinque volte Pallone d’Oro, se non il “secondo giro” a Manchester. L’intervista del fuoriclasse portoghese a Piers Morgan ha fatto traboccare il vaso, tanto che il passaggio di CR7 all’Al Nassr è stato “guidato” da Ricardo Regufe, nuovo braccio destro del 38enne portoghese (pare si sia portato a casa una commissione di 30 milioni di euro). Intanto Jorge Mendes ha inserito nella propria scuderia Gonçalo Ramos, ovvero colui che ha “rubato” a CR7 il posto nella nazionale portoghese.

Niente esordio, Cristiano Ronaldo deve scontare due turni

L’ultima grana riguarda una squalifica che pende sul portoghese e che risale all’ultimo periodo trascorso al Manchester United. CR7 deve ancora scontare due turni di squalifica per la nota vicenda del cellulare di un tifoso dell’Everton lanciato a terra da parte dello stesso attaccante. Insomma, niente esordio immediato come speravano tutti.

La doppia giornata di squalifica lo costringerà a saltare le prossime due gare dell’Al Nassr con l’Al Taee (in programma oggi) e pure il big match del 14 gennaio sul campo dell’Al Shabab. I suoi nuovi tifosi dovranno attendere sino al prossimo 21 gennaio per vederlo in campo con la nuova casacca dell’Al Nassr (in casa, contro l’Al Ettifaq).