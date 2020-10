Le Iene riaprono polemica Inter-Juve, social scatenati

Di nuovo c’è poco, perché le accuse sul file assente relativo alla comunicazione tra l’arbitro Orsato e il Var dopo il celebre intervento falloso di Pjanic che avrebbe meritato il (secondo) giallo in Inter-Juve di tre stagioni fa l’ex procuratore della Figc Pecoraro le aveva fatte parecchio tempo fa. Il servizio mandato in onda ieri su Italia1 dalle Iene, però, ha riaperto la ferita su quella partita che decise probabilmente lo scudetto a favore dei bianconeri. I filmati, con interviste ai protagonisti ed alcune scene abbastanza forti, più le intercettazioni hanno avuto il potere di scatenare una polemica nuova su fatti antichi.

Le Iene strappano una promessa a Rizzoli

Viene sentito anche Rizzoli che annuncia che in nome della massima trasparenza prossimamente si potranno ascoltare tutti gli audio VAR che ora invece sono segreti. Pecoraro però, raggiunto nuovamente al telefono, spiega che negli altri episodi che gli sono stati mandati, c’erano sia la traccia video che quella audio: “Ritengo che abbiano parlato, però lo ritengo io. Che cosa si siano detti, questo non lo sappiamo. La risposta più semplice è che non me l’abbiano voluto dare, perché mi danno l’audio degli altri episodi e non mi danno questo, quando a me interessava soltanto quell’episodio lì…”.

I tifosi anti-Juve gridano allo scandalo

Fioccano centinaia di reazioni: “Sto ancora ridendo per Orsato che scappa come un ladro col bagagliaio aperto” o anche: “Dopo l’ennesima uscita di Pecoraro, penso che qualche PM potrebbe finalmente raccogliere la notizia di reato e intervenire. Perché o quel file è, miracolosamente, esistito, e allora Pecoraro non ha denunciato la sparizione alle autorità competenti, o è calunnia“.

C’è chi scrive: “Ma davvero vi state chiedendo perché non si è mai indagato per fare chiarezza sul cartellino a Pjanic? Quando si indaga sulla Juve, ad un certo punto le indagini scompaiono nel nulla, caso Suarez docet” mentre un altro utente osserva: “C’è chi non ricorda,chi non sentii’, chi scappa e chi c’era ma nulla ha da dire…ricorda certi meccanismi tristemente noti..”.

La replica dei fan bianconeri

I tifosi della Juve non ci stanno: “Vi ricordo: – Spalletti che sbaglia le sostituzioni e, inserendo Santon al posto di Icardi, abbassa inevitabilmente la squadra; – Higuain fuori forma che viene lasciato libero in area di rigore; – Simeone che fa tripletta al Napoli”, oppure: “Servizio falso e super manipolato: il VAR non può intervenire sui cartellini gialli; in quella partita sono stati negati ben 2 rigori netti alla Juve ed 1 espulsione per l’Inter; in quella stagione ci sono stati tantissimi errori arbitrali contro la Juve e a favore delle altre!” e infine: “Coincidenza che Le Iene facciano uscire il servizio su Inter Juve del 2018 in un momento difficile dove il Napoli è puntato da tutti e rischia persino la serie B”.

SPORTEVAI | 07-10-2020 08:57