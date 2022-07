Le parole di Dybala sulla Juve scatenano la bufera tra i tifosi bianconeri

26-07-2022 15:32

Si è parlato quasi più della squadra che non è riuscito a prenderlo, ovvero l’Inter, da cui dice di non essersi sentito sedotto e abbandonato, e della sua ex società, quella Juventus con cui non ha rinnovato il contratto, che del suo presente alla Roma. Ricca di spunti però la conferenza di presentazione di Dybala in giallorosso.

Dybala convinto di aver fatto bene l’anno scorso

Dopo aver assicurato che non esulterà in caso di gol alla Juve (“ovviamente no”) l’argentino, nel corso della conferenza, è tornato sulla sua ultima stagione in bianconero rivendicando di aver fatto comunque bene: “Credo che sia normale che ci siano delle critiche, quando giochi in una squadra come la Juve si chiede sempre di più. Avrei voluto fare molti più gol e minuti in campo, ho avuto qualche infortunio. Per come si era presentato e come è finito l’anno, i miei numeri sono stati i primi in diversi aspetti, non solo gol e assist. Poi andiamo a vedere il dettaglio, ma per quanto sono stato fermo i numeri sono stati primi in diversi aspetti”

Dybala rivela il retroscena sul mancato rinnovo con la Juventus

Poi spiega cosa è successo con la Juventus: “Il direttore Arrivabene è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni. Noi avevamo un accordo da firmare a ottobre, la società ci ha chiesto di aspettare. A marzo abbiamo avuto la notizia da parte del club che io non facevo parte del progetto futuro. Non è stato un problema economico, ma un non-problema, la società ha preso un’altra decisione insieme al mister, io ho parlato con loro e tutto è andato così. Se era una loro scelta non c’era problema, per me”.

I tifosi della Juventus attaccano Dybala

Queste spiegazioni non hanno però convinto i tifosi della Juventus che si sfogano sui social: “Dai Paulo Dybala … un po’ di sincerità… te e Antun avete tirato troppo la corda… un po’ di sincerità dai”, oppure: “Dopo mesi in cui si è dimostrato un traditore ora da il contentino ai suoi fan dicendo che non esulterà in caso di gol contro la Juve. Sappi che questo non ti rende comunque un angioletto”

C’è chi scrive: “Pure paraculo… Come quando ha cercato di mettere noi tifosi contro la società. Meglio perderlo che trovarlo” e ancora: “Ma Dybala si è mai chiesto seriamente perché non faceva più parte del progetto? Ci sarà un motivo sicuramente; rendimento, richieste assurde etc. Arrivabene sta facendo un lavoro di pulizia eccellente. Go Mauri!” e infine: “non sei più della Juve, e forse non lo sei mai stato, altrimenti non ti saresti mai azzardato a chiedere quelle cifre inizialmente”.