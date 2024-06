Le parole di Gasperini sui debiti dell’Inter fanno esplodere il web, il ricordo del flop a Milano

Il tecnico dell'Atalanta ha mandato frecciate ai campioni d'Italia e al pubblico di Firenze scatenando una bufera sui social, la replica

C’erano tutti gli ingredienti perchè la coda di questo campionato fosse un’occasione di festa per l’Atalanta, dopo la vittoria dell’Europa League e la qualificazione alla Champions. Il ko per 3-2 con la Fiorentina nel recupero di ieri ha solo tolto la soddisfazione del terzo posto (da ‘rubare’ alla Juve) e nulla più ma le parole di Gasperini nel dopo-partita hanno alzato un inatteso polverone.

Le accuse di Gasperini all’Inter

Era avvelenato il tecnico della Dea ieri e non per la sconfitta con i viola. Alla domanda in conferenza stampa “Come si colma il gap in classifica con l’Inter per lottare con lo Scudetto?”, Gasperini ha replicato: “Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili, oppure non vendendo i giocatori migliori e comprando. La terza è guardando quello che sei con ambizione, con la lucidità di capire come va il mondo. Altrimenti sono solo parole che riempiono la bocca”.

Il tecnico dell’Atalanta bastona i tifosi viola

Non pago Gasp ha anche criticato i tifosi della Fiorentina: “Per noi aver alzato un trofeo internazionale è un motivo di orgoglio enorme. Quando vinci di solito, soprattutto in Italia, diventi un po’ antipatico. A Liverpool ci hanno applaudito tutti. In Italia non succede, oggi è stato penoso con i tifosi della Fiorentina. La battaglia sportiva è giusto che ci sia, ma non può esserci sempre la cultura dell’insulto. All’estero non è tutto bello, ma mi piacerebbe se riuscissimo a copiare quello che accade all’estero: tifosi che bevono birre assieme e poi applaudono la squadra avversaria”.

Biasin attacca Gasperini ricordando esonero all’Inter

Ad accendere la miccia delle polemiche è Fabrizio Biasin. La firma del quotidiano Libero attacca su twitter: “Non ha mai superato l’1-3 di Novara. Del resto è comprensibile: dover rinunciare all’Inter non è una cosa semplice”.

La rabbia dei tifosi sul web per Gasperini

Fioccano le reazioni. C’è chi rileva: “1 – fare debiti non è vietato se rispetti la legge e i regolamenti (vedi fpf); 2 – la legge punisce l’insolvenza, non l’indebitamento; 3 – vincere con un grosso indebitamento non è affatto scontato: vedi tanti top club europei, vedi la stessa Juve. 4 – sprecare l’occasione della propria vita può lasciare segni indelebili (vedi quanto successo a Gasperini con l’Inter)” e poi: “Già non lo sopportavo prima, oggi ancora di più. Lo voglio vedere vincere con una squadra diversa dall’Atalanta. Mentre sono certo che l’Atalanta vincerebbe con un altro allenatore”.

Il web è scatenato: “Comunque è un concetto di per sé limitato quello che basta spendere o fare debiti. Il Chelsea in Premier ha speso molto più di tutte le altre società negli ultimi anni, eppure il gap non l’ha in alcun modo limato, anzi” e anche: “Quando ci ha allenato avevamo ancora più debiti ma mi pare non si sia lamentato, si limitava solo a perderle tutte”, oppure: “Ci sono state querele per molto meno… ma negli anni precedenti diceva le stesse cose? Perché c’è chi ha fatto di peggio.. ma lì stava zitto..”.

Migliaia i commenti sui social: “Ci sono persone che non sanno vincere. E Gasperini è una di quelle. Mi vien da dire ex-post che al di là dell’1-3 di Novara gli mancava lo stile che per fare l’allenatore dell’Inter”. C’è anche chi dà ragione al tecnico bergamasco: “Un po’ di ragione c’è l’ha dai… Le prime 3 in campionato hanno debiti importanti. Non c’è bisogno di Gasperini, non siamo tutti scemi” e anche: “Ha detto ciò che pensava e che il 99% dei non interisti pensa” e infine: “Non è simpatico ma ha detto la verità”.

