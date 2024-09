Le gare di oggi in serie A: Cagliari-Empoli e Verona-Torino, orari e dove vederle in tv

La programmazione delle gare della nona giornata di Serie A 2023-24, si parte oggi e si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Archiviato il primo turno della nuova Super Champions League, si torna a fare sul serio anche in Serie A, con la 5a giornata di campionato che si apre oggi, venerdì 20 settembre, con la sfida Cagliari-Empoli e si chiuderà lunedì con Atalanta-Como.

La situazione in classifica prima della 5a giornata

Udinese in vetta alla classifica dopo i primi quattro turni di campionato, davanti al Napoli di Antonio Conte e al trio formato da Inter, Juventus e Torino. Grande curiosità per il Milan di Paulo Fonseca, reduce dalla vittoria con il Venezia e dal ko europeo con il Liverpool, mentre sarà la giornata d’esordio per Ivan Juric sulla panchina della Roma, ancora a secco di successi. Risultati che hanno portato all’esonero di Daniele De Rossi. In fondo alla classifica, c’è sempre la squadra allenata da Eusebio Di Francesco.

Classifica: Udinese 10, Napoli 9, Inter, Juventus e Torino 8, Lazio 7, Hellas Verona, Empoli e Atalanta 6, Milan e Genoa 5, Parma e Lecce 4, Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3, Como e Cagliari 2, Venezia 1.

Le partite in programma per la 5a giornata e dove vederle

Cagliari-Empoli 20 settembre 18.30 Dazn Verona-Torino 20 settembre 20.45 Dazn Sky Venezia-Genoa 21 settembre 15.00 Dazn Juventus-Napoli 21 settembre 18.00 Dazn Lecce-Parma 22 settembre 20.45 Dazn Sky Fiorentina-Lazio 22 settembre 12.30 Dazn Monza-Bologna 22 settembre 15.00 Dazn Roma-Udinese 22 settembre 18.00 Dazn Sky Inter-Milan 22 settembre 20.45 Dazn Atalanta-Como 23 settembre 20.45 Dazn

Le partite di oggi, venerdì 20 settembre

La quinta giornata della Serie A 2024-25 si apre all’Unipol Domus di Cagliari , dove la formazione di Davide Nicola ospita l’ Empoli di Roberto D’Aversa, in quello che molti definiscono già un importante scontro salvezza. Sardi alla ricerca di una vittoria che possa far dimenticare il rotondo ko con il Napoli di Conte, mentre i toscani vogliono consolidare le certezze trovate contro la Juve di Thiago Motta. Start alle ore 18.30 .

Fischio d'inizio alle 20.45 al "Bentegodi" di Verona, dove il Torino di Vanoli va a far visita all'Hellas di Paolo Zanetti, con l'obiettivo di dare continuità a quanto di buono fatto in avvio. Test importante per i granata, che hanno manifestato alcune problematiche contro le piccole. I gialloblù, invece, sono usciti malconci dall'Olimpico di Roma e attendono di recuperare elementi di spessore in mezzo al campo.

Le partite di domani, sabato 21 settembre

Alle 15.00 , il neopromosso Venezia di Eusebio Di Francesco, fanalino di coda di questa Serie A, affronta il Genoa di Alberto Gilardino, squadra che ha di fatto sancito la fine dell’era De Rossi a Roma.

Big match all'Allianz Stadium di Torino, con la Juventus di Thiago Motta che attende il Napoli di Antonio Conte. Grande attesa per il ritorno del manager salentino in quella che è stata per anni la sua casa, mentre i bianconeri hanno intenzione di ritrovare il gol anche in campionato, dopo il doppio 0-0 con Roma ed Empoli. Il 3-1 rifilato al Psv, in tal senso, è un bel biglietto da visita. Si parte alle ore 18.

A chiudere il sabato di calcio, l'affascinante sfida tra Lecce e Parma, protagoniste al "Via del Mare". Ducali scottati dal 2-3 casalingo con l'Udinese di Runjaic, mentre i giallorossi hanno ottenuto un punto prezioso in trasferta a Torino. Calcio d'inizio alle 20.45.

Le partite di domenica 22 settembre

Classico lunch match alle ore 12.30 , con la Fiorentina di Raffaele Palladino pronta ad affrontare la Lazio di Marco Baroni, in occasione di una sfida che costringe l’undici viola a centrare la prima vittoria stagionale. Il tecnico biancoceleste deve fare i conti con gli acciacchi di calciatori importanti come Castellanos, mentre l’ex allenatore del Monza si affiderà ancora una volta a Moise Kean, dopo la beffa di Bergamo.

Alle ore 15.00, riflettori puntati su Monza-Bologna. Alessandro Nesta contro Vincenzo Italiano, a pochi giorni dall'esordio in Super Champions League degli emiliani, reduci dallo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. I brianzoli, dal canto loro, hanno acquisito grande consapevolezza grazie all'1-1 interno con l'Inter di Simone Inzaghi, pur avendo incassato il gol di Dumfries nel finale.

Alle ore 18, l'esordio di Ivan Juric alla guida della Roma, all'indomani dell'esonero di Daniele De Rossi, che ha pagato a caro prezzo i soli tre punti conquistati nelle prime quattro giornate. Giallorossi ancora a secco di vittorie in Serie A. Di fronte, l'Udinese di Runjaic, capolista con 10 punti all'attivo. Friulani in grande spolvero, come testimonia il clamoroso successo in rimonta maturato al "Tardini" di Parma.

, l’esordio di Ivan Juric alla guida della , all’indomani dell’esonero di Daniele De Rossi, che ha pagato a caro prezzo i soli tre punti conquistati nelle prime quattro giornate. Giallorossi ancora a secco di vittorie in Serie A. Di fronte, l’ di Runjaic, capolista con 10 punti all’attivo. Friulani in grande spolvero, come testimonia il clamoroso successo in rimonta maturato al “Tardini” di Parma. Derby di Milano alle 20.45, con l’Inter di Simone Inzaghi che ha la possibilità di consolidare il trend delle ultime stracittadine, contro un Milan apparso in grandissima difficoltà con il Liverpool in Champions League. Il 4-0 con il Venezia non ha oscurato le lacune difensive dei rossoneri, che hanno già il compito di salvare la panchina del manager portoghese. Titolarissimi in campo per i nerazzurri, reduci dal pareggio a reti bianche con il Manchester City di Pep Guardiola.

Le partite di lunedì 23 settembre

Il quinto turno di campionato si chiude al Gewiss Stadium di Bergamo, teatro del confronto tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Como di Cesc Fabregas. Dopo aver affrontato Fiorentina e Arsenal, la Dea deve confermarsi in Serie A contro la compagine lariana, che ha necessariamente bisogno di punti per tenere il passo delle dirette concorrenti e confermare i passi avanti delle ultime due partite con Cagliari e Bologna. Da registrare la fase difensiva.

