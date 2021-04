L'ECA vota Rummenigge: nell'esecutivo UEFA al posto di Agnelli

Dopo la rottura di ieri con la creazione della Superlega, l’ECA, l’associazione dei club europei, si è riunita oggi in un meeting per decidere le prossime mosse. “L’esecutivo dell’ECA si è riunito oggi per discutere delle questioni importanti dopo l’uscita di dodici membri per la creazione di una ‘Superlega’. Il board condanna le loro azioni, crediamo che il calcio europeo possa essere riformato nell’interesse di tutte le parti coinvolte. Il Board si riconosce come unico e legittimo organo rappresentante dei club europei”.

Tra i punti chiave, anche la riforma strutturale del board, dopo le dimissioni di Andrea Agnelli dalla presidenza avvenute ieri. “L’ECA propone di rimpiazzare l’ex presidente Andrea Agnelli con l’attuale presidente onorario Karl-Heinz Rummenigge come uno dei due membri dell’ECA nel comitato esecutivo. È stato creato un comitato esecutivo che lavorerà insieme al board in questo periodo di transizione”.

Membri di questo comitato sono anche Nasser Al-Khelaifi (presidente del PSG), Edwin van der Sar (CEO dell’Ajax), Michael Gerlinger (Bayern), Dariusz Mioduski (Legia Varsava), Aki Riihilahti (HJK Helsinki) e Michele Centenaro (membro indipendente).

