Lecce, Baroni: "Contento per la nostra gente e per i ragazzi"

09-11-2022 22:21

Il Lecce è riuscito a battere in casa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. 2-1 al Via del Mare per i salentini allenati da Marco Baroni, che ha commentato così il risultato ai microfoni di Dazn: “Sono contento per la nostra gente e per i ragazzi, che hanno fatto una partita ottima sotto tutti gli aspetti. Abbiamo sbagliato poche prestazioni. Non dobbiamo mollare, queste gare ci devono dare consapevolezza”.

Quindi ha voluto aggiungere: “È dall’inizio che corriamo, siamo la squadra più giovane con tanti esordienti. Per questo dobbiamo allenarci forte. Mi è piaciuta l’aggressività contro una squadra difficile allenata da un tecnico bravissimo. Gli abbiamo tolto le idee e le giocate che di solito fanno con personalità, tenendoli lontani dalla nostra area”.