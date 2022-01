Lecce, Baroni fiducioso per la gara col Vicenza

12-01-2022 20:57

Non è ancora sicuro che la gara contro il Vicenza si possa disputare (tra i veneti ci sono già 16 positività accertate), ma il Lecce qualora si giochi è pronto a riprendere da dove aveva lasciato lo scorso 11 dicembre, data dell’ultima partita disputata.

La squadra infatti, a detta del tecnico Marco Baroni, è “atleticamente a posto” e decisa a seguire il suo allenatore nella delicata missione di “coordinare la testa e riportarla sulla prestazione, sulla voglia e sulla determinazione, per non lasciare qualcosa per strada, dopo avere lavorato intensamente in questo periodo”.

Tutto però sarà legato all’ok che arriverà dopo il prossimo giro di tamponi a cui si sottoporranno gli ospiti.

“Noi sappiamo di giocare e per questo, anche oggi, abbiamo fatto un buon allenamento in preparazione della gara. Non dobbiamo farci influenzare da quelli che possono essere gli eventi esterni: tutta la nazione vive un momento difficile, non solo il calcio, dobbiamo essere pronti a qualsiasi situazione. Dobbiamo avere soltanto la testa a questa gara, consapevoli che dovremo ripresentarci in campo nella migliore condizione possibile”.

Per l’occasione Baroni potrà contare sui recuperi di Coda, Di Mariano e Tuia.

“Sono tornati a fare allenamento con la squadra da una settimana, stanno benissimo, devono solo ritrovare la condizione per affrontare una gara”.

