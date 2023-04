Lecce, Baroni: "Noi e l'Empoli siamo due squadre simili"

Il tecnico dei pugliesi ha parlato alla vigilia della sfida in casa dei toscani, importante per la classifica di entrambe.

02-04-2023 16:24

Un punto di differenza fra le due squadre in classifica. Una partita molto delicata per entrambe. Uno dei posticipi di lunedì sarà infatti Empoli-Lecce, con i toscani per ora davanti di una lunghezza rispetto ai pugliesi. In conferenza stampa Marco Baroni ha presentato così la sfida: “A volte si pensa troppo al risultato, positivo o negativo che sia. Serve essere concentrati sulla prestazione, perché è l’unica via percorribile”.

Sulla partita fra le due formazioni, il tecnico dei pugliesi ha quindi aggiunto: “Con voglia e determinazione dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. L’Empoli ha giovani interessanti e grande spirito di iniziativa. Siamo due squadre simili, perciò sarà complesso prevedere un risultato. Può di sicuro essere una partita decisa da un episodio”.