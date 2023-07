Lecce, battuto anche il Cittadella ed entusiasmo alle stelle ma Hjulmand è vicino all'addio

Il Lecce di D’Aversa concluse il suo ritiro estivo precampionato con la vittoria per 3-0 nel test contro il Cittadella. I tifosi ci credono con gli abbonamenti alle stelle ma c’è paura per il futuro di Hjulmand

30-07-2023 21:50

Il Lecce conquista l’ennesima vittoria di questo ritiro precampionato battendo il Cittadella. Per i salentini un ritiro estivo che ha funzionato nel migliore dei modi sotto la guida di Roberto D’Aversa, che sta provando una squadra molto moderna e propositiva.

Lecce, altro test confortante: 3-0 al Cittadella

La gestione Roberto D’Aversa sembra dare i suoi frutti. Dopo l’esperienza Sampdoria, il tecnico ha deciso di provare a rilanciare la sua carriera in Salento dove vuole portare le sue idee di calcio e soprattutto la voglia di regalare ai giallorossi una stagione più tranquilla di quella appena trascorsa. Il ritiro precampionato ha offerto indicazioni positive da questo punto di vista e anche nell’ultimo test contro il Cittadella è arrivato un confortante 3-0.

Tanti volti nuovi in casa Lecce. A centrocampo si sta mettendo in grande evidenza Hamza Rafia, giocatore dalle ottime qualità tecniche capace di gestire bene il possesso pallo e di mettere in campo le idee del tecnico. C’è grande attesa per l’attaccante svedese Pontus Almqvist, giocatore capace di avere impatto in tutto il fronte offensivo. Mentre indicazioni sempre più positivi arrivano dal baby Patrick Dorgu, incontenibile sulla fascia sinistra.

Lecce, cresce l’entusiasmo: abbonamenti a quota 10mila

In città cresce l’entusiasmo per la squadra. Del resto i tifosi del Lecce sono sempre stati tra i più caldi dell’intero panorama italiano e anche in questa occasione non sono da meno. Le intenzioni della società e le idee di Roberto D’Aversa sembrano aver fatto breccia tra i fan giallorossi che hanno deciso di dare massima fiducia a questa seconda stagione in serie A con gli abbonamenti che sfiorano quota 10mila. Nella scorsa stagione le sottoscrizione furono oltre 17mila ma al momento la possibilità è stata data solo ai vecchi abbonati mentre dal 4 agosto la vendita sarà libera a tutti.

Hjulmand, uomo mercato: Sporting Lisbona e Fiorentina lo insidiano

In questo clima di grande serenità ed entusiasmo c’è però una piccola crepa e riguarda il futuro di Morten Hjulmand. Il centrocampista danese è stato una delle sorprese nell’ultimo campionato, bravo nel destreggiarsi in fase di possesso, capace di rincorrere gli avversari e con un fisico da 185 centimetri, le sue prestazioni non sono passate inosservate. Sulle sue tracce sembra essersi mosso con grande decisione lo Sporting Lisbona, i salentini continuano a chiedere una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro più bonus ma i portoghesi fanno sul serio. Sul giocatore c’è anche la Fiorentina, in caso di addio di Amrabat.