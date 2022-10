29-10-2022 10:31

Il secondo anticipo della 12ª giornata di Serie A è Lecce-Juventus, in programma allo “Stadio Via del Mare” della città salentina alle ore 18. I padroni di casa cercano di portare a casa un’altra ottima prestazione sognando di replicare quanto fece il Monza lo scorso settembre, dall’altra parte i bianconeri devono risalire la china al più presto dopo l’eliminazione in Champions League per opera del Benfica.

Juventus a Lecce per dimenticare la Champions: ma Allegri non rischia i giovani

Per Lecce-Juventus, la squadra di Allegri ha ottenuto sinora solo un successo fuori casa, che risale alla vittoria nel derby di Torino. Locatelli non è convocato per motivi personali, Vlahovic non ha recuperato dall’infortunio all’adduttore, quindi il tecnico livornese dovrebbe affidarsi ad un’unica punta, Arek Milik , sostenuto da Fabio Miretti. Solo panchina per Samuel Iling-Junior e Matias Soulé, le uniche luci dell’amara notte portgohese.

Per quanto riguarda i padroni di casa, non ci dovrebbero essere particolari cambiamenti nella formazione iniziale. Si tratta di una partita speciale per Marco Baroni, tecnico dei giallorossi, per il suo passato in bianconero: il fiorentino ha allenato la formazione Primavera tra il 2011 ed il 2013.

Lecce-Juventus: designato l’arbitro Chiffi

Sarà l’arbitro Daniele Chiffi di Padova a dirigere la sfida Lecce-Juventus, coadiuvato dai due assistenti Mondin e Affatato. Il quarto uomo sarà Marchetti, mentre al Var ci sarà Fabbri e all’assistente Var Del Giovane.

Il fischietto padovano arbitrerà per l’ottava volta la Juventus. Nei sette incontri precedenti, 6 vittorie ed un pareggio per la squadra bianconera. Il direttore di gara ha inoltre incontrato il Lecce per 5 volte, mettendo a referto 3 vittorie, un pareggio ed una sconfitta per il club pugliese.

Sarà la prima volta che l’ingegnere gestionale arbitrerà congiuntamente salentini e piemontesi.

Dove vedere Lecce-Juventus

La partita tra Lecce e Juventus verrà trasmessa in diretta da DAZN. Su Sky sarà visibile su “Zona Dazn” (214). Per vederla su DAZN necessario aver scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su dispositivi mobili o attraverso Timvision Box.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN