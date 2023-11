Lecce-Milan 2-2: D'Aversa applaude la squadra, Piccoli e Sansone se la prendono con il Var

Il tecnico dei salentini non vuole fare polemiche per il gol del 3-2 annullato nel finale: per me questa sera abbiamo vinto, dovevamo riprenderci quanto lasciato a Roma

11-11-2023 18:13

Si può essere parzialmente insoddisfatti per un pareggio in rimonta contro il Milan? Evidentemente sì, se il Var annulla il magnifico gol del 3-2 proprio all’ultimo giro di lancette. Ricacciare in gola quell’esultanza dopo il gol di Piccoli è dura, da un punto di vista psicologico, e Roberto D’Aversa è troppo esperto per non saperlo. Eppure, resta la grande prestazione, la reazione sullo 0-2, il modo in cui il Milan è stato aggredito e asfissiato.

Lecce-Milan, D’Aversa applaude

“Dopo un primo tempo dove abbiamo concesso due occasioni per far gol, nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi a recuperarla e, sul campo, a vincerla. Per me questa sera abbiamo vinto”. Così ai microfoni di Dazn, l’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa, al termine del match contro il Milan. “Ai ragazzi avevo chiesto di riprenderci quello che avevamo lasciato a Roma, quando abbiamo buttato via la vittoria nel recupero. Mi auguro che i punti di stasera non pesino a fine campionato”, ha aggiunto il tecnico.

Lecce, D’Aversa: come se avessimo vinto

“Nel secondo tempo siamo stati bravissimi a recuperarla e anche a vincerla, sul campo. Ma non voglio commentare l’episodio del gol annullato, ha parlato il presidente a tal proposito, ed è sufficiente così. Oggi, i giocatori hanno dimostrato di avere una condizione fisica ottimale e una grande abnegazione. Chi è entrato ha fatto bene, a testimonianza di un gruppo coeso. Da allenatore sono contento. Nell’intervallo ho fatto rivedere gli episodi dei gol subiti. Partite così possono finire in goleada, invece siamo stati bravi. Avevamo ribaltato la sfida, sarebbe stato importante. Abbiamo bruciato 5 punti in due partite. Mi auguro che questi punti non pesino a fine campionato, visto che lottiamo per salvarci. Dorgu giocava in Primavera l’anno scorso, ma sta crescendo in maniera esponenziale. Ha un futuro da grande squadra, ma spero rimanga a Lecce a lungo. È un giocatore già pronto”.

Lecce, Sansone non ci sta

“È un peccato, ci servivano come il pane questi tre punti. Li avremmo meritati. Purtroppo ci è stato annullato il 3-2”. Così Nicola Sansone, autore del gol dell’1-2, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio tra Lecce e Milan. “È stato bellissimo segnare, ma ci sarebbe servito di più vincere la partita. Sono molto grato al Lecce per la fiducia – aggiunge l’attaccante giallorosso – Ho lavorato tanto da solo e non mi sono mai fermato, ora sto raccogliendo i frutti. C’è un grande spirito di squadra, bisogna continuare così”.

Piccoli amaro: il gol era regolare

Nel dopo partita ha parlato anche Piccoli, l’autore del magnifico gol che è stato poi annullato. “Dispiace, perché a mio avviso il gol era regolare. Per noi sarebbero stati tre punti importanti in ottica salvezza. C’è molto rammarico”. Così Roberto Piccoli ai microfoni di Dazn dopo il pareggio tra Lecce e Milan. “Non ci sono state proteste del Milan sul mio gol. Su alcune situazioni dobbiamo essere più furbi anche noi, però dispiace – aggiunge l’attaccante giallorosso -. È bruttissimo esultare e poi vedersi negare il gol. Quando ho visto la porta ho avuto il classico egoismo dell’attaccante, mi sentivo sicuro di poter far male. Nei primi secondi non ho capito cosa stesse succedendo. La concorrenza con Krstovic fa bene perché serve ad alzare l’asticella”.

Lecce furioso con il Var, le parole del presidente