Lecce-Milan, Maignan come Dida ma per Pioli è bufera. Musah condannato dal popolo rossonero

I tifosi rossoneri condannano le mosse tattiche di Pioli e chiedono che venga esonerato. Maignan tiene in vita il Milan contro il Lecce ma non basta

11-11-2023 17:34

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Sembrava fosse guarito il Milan dopo la sensazionale vittoria in casa in Champions contro il PSG- ma è bastato incontrare un avversario motivato e come il Lecce per rispedire all’inferno Pioli. Il Milan pareggia per 2-2 ed evita una sconfitta soltanto grazie all’eurogol annullato a Piccoli. Soffre Calabria su Banda, Pioli inserisce Musah al suo posto e consente agli avversari di rientrare in partita dopo il 2-0 del primo tempo. Il Milan continua a regalare un tempo agli avversari e sui social è bufera contro Pioli. Le reazioni dei tifosi rossoneri al termine di Lecce-Milan.

I rossoneri bocciano le mosse tattiche di Pioli contro il Lecce

E’ bastata una sostituzione errata di Pioli a scatenare l’inferno tra i tifosi dopo aver visto una gara nata bene e poi compromessa: “Il popolo intelligente del Pioli OUT è pronto, attende il fischio. Musah terzino destro che lascia il secondo palo libero sul primo goal, e sul secondo decide di smarcarsi con retropassaggio libero, mentre Theo che doveva marcare l’uomo era a terra, lasciandolo libero. Disastro!”. “Chissà cosa cucinerà oggi il mongoloide? Cosa ci aspetterà oggi? Musah ala destra? Theo mezzala? Luka Romero titolare? Esoneratelo!!!”

E ancora: “Sei 2-0 hai giocato in coppa, è sicuro un calo, devi solo mettere Florenzi per Calabria e dire ai tuoi di stare abbottonati e aspettare i contropiedi. Andavi con il pilota automatico e vincevi 3-0. Via questo indegno. Pioli OUT!!!” E infine: “Credetemi, è stata la prima volta in vita mia che ho esultato a un gol degli avversari. Ma esultato davvero, d’istinto, a squarciagola. Basta con questa immondizia a tutti i livelli: tattica, atletica e gestionale.”

I tifosi rossoneri bocciano le condizioni fisiche dei giocatori

Bastano dieci minuti di gioco per impedire a Leao di poter continuare la sua gara e per accendere le polemiche social: “Situazione infortuni sempre più grottesca e vergognosa. Fuori Leao dopo 10 min per un problema muscolare al flessore della coscia destra, non è possibile avere tutti questi infortuni”. C’è poi chi si scaglia contro l’allenatore e il suo staff: “E meno male che abbiamo una rosa così ampia…Che disgrazia questo staff tecnico e atletico. Cacciateli, Pioli out!”. E ancora: “Una roba vergognosa. Lo staff è peggio dell’allenatore. Ci vuole un coraggio tenerli ancora a lavoro.”

Per alcuni tifosi è colpa anche dei giornalisti che non fanno luce su questa situazione infortuni: “Ma è mai possibile che va tutto bene e nessuno chiede nulla durante le conferenze e lo staff tutto al suo posto?”. E ancora: “Calcola pure Loftus come altro infortunato, visto che il pelato ha detto chiaramente che è in panchina solo per fare numero.. Altre squadre giocano con gli stessi 11 da agosto.” C’è chi ammette che il Milan non sia al top della condizione fisica: “Il nostro vero problema sono proprio gli infortuni. Dimezzano il potenziale della rosa. E ovviamente qualcuno ne è responsabile.”

I milanisti salvano solo Maignan tra i pali

Al 38′ è come se avesse segnato un gol con una sua parata pazzesca su Banda a botta sicura e soprattutto a distanza ravvicinata. I tifosi milanisti gioiscono per le sue ultime prestazioni e per il ritorno dall’infortunio di inizio stagione: “Gol di Maignan con una parata impossibile”. C’è poi chi rivive con questa parata il ricordo di un altro ex storico portiere rossonero: “Parata di Maignan che mi ha ricordato questa parata IMMENSA di Nelson Dida”. Non mancano gli attacchi all’ex Donnarumma: “Che peccato che te ne sia andato, Dollarumma!”

Solo Maignan si salva per i tifosi milanisti: “Ho finito le parole ma l’unica cosa che si salva è quella Parata IRREALE di Mike Maignan che vale un gol. IRREALE!” “E ancora: “Maignan è qualcosa di pazzesco. Mai visto un portiere così forte e completo. E meno male che oggi c’era lui in porta…”.