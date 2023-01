15-01-2023 09:11

Quando, nel leggere i commenti dei tifosi, trovi che un arbitro ha scontentato entrambe le squadre quasi sempre vuol dire che la sua è stata una prova buona. Sui social sia i tifosi del Lecce che quelli del Milan si sono lamentati per alcune decisioni di Orsato nella gara di ieri al Via del Mare ma il fischietto di Schio, tra i migliori arbitri al Mondiale in Qatar, ha sbagliato davvero poco nel match terminato 2-2.

Lecce-Milan, i precedenti di Orsato con i rossoneri

Rocchi conosceva le insidie della partita Lecce-Milan, giudicata di primissima fascia assieme a Napoli-Juventus, e si era cautelato scegliendo il n.1 dell’Aia, Daniele Orsato. I precedenti dell’arbitro veneto col Milan parlavano di tredici vittorie, quattordici pareggi e otto sconfitte. In questa stagione Orsato aveva già diretto i rossoneri nel match vinto per 2-0 a San Siro contro la Juventus l’8 ottobre scorso.

Lecce-Milan, i dubbi sul primo gol leccese

Nel primo tempo un solo caso dubbio, quello relativo al gol lampo dei padroni di casa con l’autorete di Theo Hernandez. Prima del lancio in avanti Giroud va a terra al limite dell’area: non sembra esserci fallo, in ogni caso il Var non può intervenire perché il Milan era tornato in possesso della palla prima di perderla.

Lecce-Milan, regolare il gol di Calabria

Nella ripresa giuste le ammonizioni per Maleh e Calabria, poi le proteste per la rete del difensore che salva il Milan dal ko: Calabria però insacca in posizione regolare, c’erano dubbi su Giroud autore della sponda ma i controlli video hanno chiarito la regolarità della rete.

Infine all’83’ Maleh calcia da fuori e trova il corpo di un difensore del Milan; protesta, ma l’arbitro assegna il corner. Anche Strefezza si lamenta per un tocco di Calabria, ma l’esito non cambia e anche in questo caso Orsato ha visto bene.