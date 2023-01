14-01-2023 20:08

Il Milan strappa un soffertissimo 2-2 nel diluvio del Via del Mare ed è costretto a veder scappare il Napoli a +9 in testa alla classifica. Chi, dopo il drammatico pareggio concesso alla Roma nel recupero e l’eliminazione dalla Coppa Italia con il Torino in dieci, si sarebbe aspettato una reazione dell’undici di Pioli è costretto ad accontentarsi di una seconda frazione che, nonostante le evidenti difficoltà, regala un punto contro un Lecce capace di dettare legge e annichilire i campioni d’Italia in ogni zona del campo con una prima frazione da grandissima squadra.

Lecce-Milan, gli highlights

Nella prima frazione piove a dirotto su Lecce e sul Milan di Stefano Pioli, che va sotto 2-0 in 23′ e si lascia cannibalizzare da un Lecce affamato, sospinto dalle folate imprendibili di Strefezza e Di Francesco. Sul vantaggio dei padroni di casa, dopo appena 3′, pesano gli errori macroscopici di Kalulu e Theo Hernandez. Il primo appoggia con poca convinzione su Calabria, il secondo spinge con il petto la sfera nella propria porta nel tentativo di anticipare Blin sul cross di Di Francesco. Passano 20′ e, dopo un errore dello stesso Di Francesco, l’undici di Baroni trova il raddoppio. Ci pensa Baschirotto, che incorna il cross pennellato di Hjulmand e insacca. Anche in questa occasione, disastro di Theo Hernandez, che tiene in gioco il roccioso difensore giallorosso sbagliando la linea per l’offside.

Nella ripresa, Pioli aggiusta il tiro. La pressione dei salentini non si placa, ma l’ingresso di Dest permette di limitare i danni prodotti da Strefezza e regala maggiore sicurezza. Leao finalmente si accende e, con una magia, riapre i giochi al 58′, poi tocca proprio al terzino americano di proprietà del Barcellona avviare l’azione del pareggio con un cross prefetto per l’appoggio di Giroud all’accorrente Calabria, che deve solo spingere la sfera in rete e fa 2-2. Nel finale, il Milan prova anche a vincerla, ma non è serata e il piatto di Messias grazia Falcone stampandosi sul palo.

Lecce-Milan, le pagelle dei rossoneri

Lecce-Milan, le pagelle dei giallorossi

Falcone 7: Perfetto nelle uscite, nega almeno due gol al Milan con altrettanti grandi interventi può davvero poco sui due gol subiti. Poi, ci pensa la fortuna a dare una mano sul tiro di Messias

Perfetto nelle uscite, nega almeno due gol al Milan con altrettanti grandi interventi può davvero poco sui due gol subiti. Poi, ci pensa la fortuna a dare una mano sul tiro di Messias Gendrey 6,5: Copre dietro e si vede in avanti con una certa regolarità. Si divora il 3-0 nel finale di primo tempo, sbanda sulla magia di Leao, ma avrebbe potuto fare davvero poco

Copre dietro e si vede in avanti con una certa regolarità. Si divora il 3-0 nel finale di primo tempo, sbanda sulla magia di Leao, ma avrebbe potuto fare davvero poco Baschirotto 7: Baluardo onnipresente e inscalfibile, dalle sue parti non si passa

Baluardo onnipresente e inscalfibile, dalle sue parti non si passa Umtiti 6: Perfetto per larga parte del match, paga la scarsa reattività non andando a contrastare Giroud in occasione del 2-2

Perfetto per larga parte del match, paga la scarsa reattività non andando a contrastare Giroud in occasione del 2-2 Pezzella 6,5: In accoppiata con Di Francesco giostra bene in fase difensiva, facendosi vedere anche in avanti ( 62′ Gallo 7: Entra e ara la fascia di competenza con qualità e quantità. Messias e Calabria ci capiscono poco, Tomori rischia l’autorete su un suo cross teso)

In accoppiata con Di Francesco giostra bene in fase difensiva, facendosi vedere anche in avanti ( Entra e ara la fascia di competenza con qualità e quantità. Messias e Calabria ci capiscono poco, Tomori rischia l’autorete su un suo cross teso) Gonzalez 6,5: Si è preso il Lecce e, anche questa sera, conferma l’importanza della sua presenza in campo. Meno ficcante del solito, giganteggia in un centrocampo a cui dà qualità ( 62′ Maleh 5,5: )

Si è preso il Lecce e, anche questa sera, conferma l’importanza della sua presenza in campo. Meno ficcante del solito, giganteggia in un centrocampo a cui dà qualità ( ) Hjulmand 7: In tema di qualità, il danese è metronomo, direttore d’orchestra e faro assoluto della mediana giallorossa. La palla servita a Baschirotto per il momentaneo 2-0 è un arcobaleno con tanto di pentola d’oro

7: In tema di qualità, il danese è metronomo, direttore d’orchestra e faro assoluto della mediana giallorossa. La palla servita a Baschirotto per il momentaneo 2-0 è un arcobaleno con tanto di pentola d’oro Blin 6,5: Entra nel gol del vantaggio andando a gettarsi in modo decisivo sulla sfera nel contrasto con Theo Hernandez. Nella ripresa conferma l’ottima prestazione

Entra nel gol del vantaggio andando a gettarsi in modo decisivo sulla sfera nel contrasto con Theo Hernandez. Nella ripresa conferma l’ottima prestazione Strefezza 8: Nel primo tempo fa quello che vuole, manda letteralmente ai matti Theo Hernandez e distrugge la retroguardia del Diavolo ( 89′ Oudin sv )

Nel primo tempo fa quello che vuole, manda letteralmente ai matti Theo Hernandez e distrugge la retroguardia del Diavolo ( ) Colombo 7: Qualora ci fosse ancora da mandare un messaggio a qualcuno, la serata del giovane attaccante di proprietà del Milan non lascia dubbio alcuno: il ragazzo lotta, sporca palloni, appoggia e monopolizza l’attenzione con i suoi centimetri ( 72′ Persson sv )

Qualora ci fosse ancora da mandare un messaggio a qualcuno, la serata del giovane attaccante di proprietà del Milan non lascia dubbio alcuno: il ragazzo lotta, sporca palloni, appoggia e monopolizza l’attenzione con i suoi centimetri ( ) Di Francesco 7,5: (72′ Banda 6: Regala vivacità ed energie alla manovra, ravvivando il Lecce nel momento di affanno)

La pagella dell’arbitro

Daniele Orsato 6,5: Prova convincente per l’esperto fischietto di Schio, che segue con attenzione il match restando sempre a dedita distanza dal pallone. Giusto non concedere la massima punizione al Lecce sul pallone che sbatte sul braccio di Calabria nel finale.

I prossimi impegni del Milan

La stagione del Milan entra nel vivo. Mercoledì si assegna il primo trofeo dell’anno, con la Supercoppa italiana da provare a mettere in bacheca ai danni dell’Inter. Poi, Lazio, Sassuolo e ancora Inter. A San Valentino, dopo il Torino, con l’uscita anticipata dalla Coppa Italia da vendicare, torna la Champions League e l’appuntamento è con il Tottenham di un certo Antonio Conte.