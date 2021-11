Lecce, Sticchi Damiani si lamenta: “Stadio desolatamente vuoto”

01-11-2021 20:30

Giornata dolceamara per il presidente del Lecce Sticchi Damiani. Se infatti, da una parte, il numero uno giallorosso ha potuto festeggiare il bel successo ottenuto dalla squadra col Cosenza, dall’altra non ha potuto far altro che constatare nuovamente con rammarico il poco sostegno che l’undici di Baroni sta ricevendo nelle partite casalinghe.

“Ci tenevo a parare dopo questa partita, la squadra va aiutata dal pubblico e io non posso che ringraziare i soliti seimila che vengono allo stadio. Però il Via del Mare è desolatamente vuoto e non è una bella sensazione, ogni domenica si sente la tifoseria ospite rumorosa e festante e per questo ci sentiamo un po’ soli” ha affermato dopo il match Sticchi Damiani.

“La mia richiesta non è rivolta solo alla Curva Nord, ma a tutti nessuno escluso. Manca una presenza allo stadio in tutti i settori e questo Lecce meriterebbe il sostegno della piazza, i ragazzi si aspettavano uno stadio da 20mila spettatori e non uno desolatamente vuoto come ora. Biglietti? Stiamo cercando di mettere in atto una politica di prezzi più bassi, sarebbe bello che il Via del Mare tornasse a essere il Via del Mare” ha chiosato l’imprenditore salentino.

OMNISPORT