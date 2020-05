Leclerc, che gaffe: gioca e dimentica la fidanzata fuori casa

Niente può distogliere Charles Leclerc quando corre. Concentrazione massima in pista per il pilota della Ferrari. Sia sulle piste reali che su quelle virtuali come quelle che il monegasco sta “solcando” in attesa di cominciare il Mondiale 2020 di F1. Ma Charles stavolta l’ha fatta grossa. Nessun incidente, peggio. Troppo preso dalla corsa che stava facendo si è dimenticato della fidanzata rimasta fuori casa per quasi mezz’ora.

Leclerc, una gaffe tutta da raccontare.

Lo stesso Leclerc ha condiviso in rete la sua “disavventura” o peggio quella della sua Charlotte. Social che sono stati determinanti per la risoluzione a fin di bene del suo epic fail. Il pilota della rossa stava facendo una gara virtuale, una delle tante che lo vedono impegnato in questo periodo di lockdown anche per la F1. Stavolta Charles si stava misurando col virtual rally. Così preso, cuffie in testa, da non sentire il campanello della porta di casa. Dall’altra parte c’era la sua fidanzata, la bellissima Charlotte Siné. Che ha dovuto faticare e aspettare un bel po’ prima di farsi notare e aprire dal ferrarista.

La fidanzata di Leclerc: “Charles aprimi!”

Così Leclerc ha raccontato la vicenda su Twitter: “La mia ragazza ha dovuto acquistare una sottoscrizione sul mio canale Twitch per potermi chiedere nella chat se potevo aprirle la porta principale. Ha aspettato 25 minuti al piano di sotto perché non riuscivo a sentire il mio telefono, avevo le cuffie ed era molto concentrato sulla mia gara di rally”

Di fatti quindi la ragazza di Leclerc, che dirà poi il pilota della Ferrari in un successivo tweet “aveva dimenticato a casa sua le chiavi”, ha capito a un certo punto che l’unica possibilità di farsi aprire era iscriversi al canale Twitch (un altro social che permette la condivisione di livestreaming per i videogiochi) di Leclerc e tempestarlo di messaggi per farsi aprire. Detto, fatto!

Leclerc ha postato poi successivamente il video del momento in cui ha letto e ha capito di aver lasciato la sua ragazza fuori di casa, mostrando la sua meraviglia davanti a un messaggio sul video, togliersi le cuffie e andare al piano di sotto ad aprire la porta alla fidanzata. In un ultimo tweet, infine Charles si è pure lamentato che Charlotte si fosse “abbonata solo er un mese al mio canale…”

. @Charles_Leclerc : “So my girlfriend had to subscribe to my twitch channel to tell me to open the door.” 🤣 (Charlotte forgot her keys at home)https://t.co/Hja90wZ0Rn#F1 #Charles16 pic.twitter.com/dyXYZGNfd1 — Charles Leclerc Fan Page (@LeclercNews) May 16, 2020

SPORTEVAI | 16-05-2020 23:00