Leclerc: "Non andare in Q3 era previsto, non lo era stando dietro alla Williams"

Ecco le parole di Charles Leclerc dopo le qualifiche del Gran Premio d’Austria, che sono costate alla Ferrari una clamorosa eliminazione nella Q2 per una scelta strategica di gomme in vista della gara.

Alla domanda se era un’eliminazione messa in conto, Leclerc ha risposto: “Sì e no. Era la strategia dall’inizio: partire con le soft era assolutamente quello che volevamo evitare, così abbiamo provato con le medie ma non ha funzionato. Non vi nascondo però che sono sorpreso dal vedere la Williams di George Russell davanti a noi oggi, anche considerando che si sono qualificati con le medie. Non è stato un giro perfetto da parte mia. Se vedete i tempi di Carlos e quelli miei eravamo molto vicini”.

“Certamente avrei potuto fare meglio qua e là, e lui lo stesso, ma eravamo al limite e questo era possibile fare oggi – continua il monegasco -. Partire con le soft sarebbe stato particolarmente difficile per noi e siamo felici di non doverlo fare, speriamo di poter trarre vantaggio da questa strategia, che comunque sarà diversa tra i team, ad esempio la McLaren, che è molto brava a gestire le gomme e che credo vada su una sosta. Partire con la dura è un’opzione, la consideriamo ma non siamo sicuri. La pioggia? Non credo che domani piova“.

OMNISPORT | 03-07-2021 16:47