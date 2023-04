Leclerc si ripete, è in pole nella Sprint Race di Baku

Il weekend di Formula Uno continua a sorridere alla Ferrari visto che il monegasco ha concesso il bis anche nelle qualifiche della Sprint Shootout strappando la seconda pole in due giorni.

29-04-2023 12:06

È un super Charles Leclerc quello che sta andando in scena in Azerbaijan bravo a prendersi un’altra pole mettendo in riga tutti.

Per la prima volta nella storia è andata in scena una qualifica rapida necessaria per dare il via alla “Sprint Race”, la gara di 100 km che si disputerà nel pomeriggio di sabato.

Davanti a tutti c’è monegasco, affiancato da Sergio Perez, che ha beffato il compagno di squadra Verstappen, alla fine terzo. Quarta piazza per il pilota Mercedes George Russell, mentre una posizione più indietro c’è l’altro ferrarista Carlos Sainz. A completare la terza fila ecco Lewis Hamilton, mentre Fernando Alonso con la sua Aston Martin deve accontentarsi dell’ottavo posto.