Leclerc tra gioia e scaramanzia: "Per il momento è tutto perfetto..."

28-05-2022 18:02

Pole positon numero 14 in carriera per Charles Leclerc, la seconda consecutiva sulle strade di casa a Montecarlo.

Il pilota della Ferrari è stato protagonista di un sabato perfetto chiuso dall’eccezionale tempo di 1’11″376, valso il primo posto per distacco con tre decimi di vantaggio sul compagno di scuderia Carlos Sainz, con le Red Bull di Perez e Verstappen solo in seconda fila.

Per la Rossa è la seconda doppietta della stagione in qualifica dopo quella di Austin, ma ora per Leclerc, che partirà davanti a tutti per la terza volta consecutiva, quarta in stagione, l’obiettivo non può che essere quello di riscattare la delusione del 2021, quando un problema al semiasse gli impedì di prendere il via del Gran Premio, oltre che quella del Montmelò, con quel motore in fumo quando Charles si trovava al comando della corsa.

“Sono felicissimo, fare la pole qui è molto speciale. Finora è stato un weekend perfetto, sapevo che avevo il passo e dovevo soltanto portare a termine il lavoro. È fantastico avere Carlos con me in prima fila” le parole di Leclerc al termine delle qualifiche.

Il rischio pioggia non dovrebbe stravolgere i piani della Ferrari: “Qualunque cosa accada saremo competitivi” ha rassicurato Charles, che ha poi parlato con rimpianto dell’ultimo giro stoppato dall’incidente di Perez che ha coinvolto anche lo stesso Sainz: “L’ultimo giro prima della bandiera rossa è stato molto buono, stavo migliorando parecchio, ero quattro decimi più veloce prima di fermarmi”.