Lecuona: "Petrucci ha un problema con me"

Il centauro della KTM Iker Lecuona ha risposto all’attacco del compagno di scuderia Danilo Petrucci, che l’aveva accusato domenica scorsa di condotta scriteriata in pista: “Non l’ho mai toccato, né spinto fuori, anzi gli ho lasciato sempre margine perché è il mio compagno di box e non voglio incomprensioni con lui. Sulla caduta, le sue parole mi sono sembrate uno scherzo!”.

“Non puoi dire che è colpa mia quando non ho fatto niente, non mi ha toccato nessuno. Certo in quel punto ho frenato tardi, ma se dietro di me sbagliano non è colpa mia. È lui al massimo che deve dirmi qualcosa perché evidentemente ha un problema con me. Se vuole possiamo parlare, spiegarci, ne sarei felice”.

OMNISPORT | 24-06-2021 22:50