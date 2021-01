Lega Serie A, Dal Pino: "Penso che si debba far andare allo stadio i cittadini vaccinati"

A fine dicembre le prime dosi, da inizio gennaio l’inizio della grande campagna per tornare alla normalità. L’Italia, come il resto del mondo, ha cominciato a vaccinare la popolazione, iniziando dagli operatori sanitari e dagli over 80, per poi via via fare lo stesso con il resto delle persone.

L’arrivo del vaccino potrebbe anche riportare il pubblico allo stadio prima del previsto secondo il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Il numero uno del campionato si auspica di rivedere presto i fans negli impianti, attualmente a porte chiuse dopo la parziale apertura della scorsa estate.

Intervistato da Rai Radio 1, Dal Pino ha parlato così: “Penso che si debba far andare allo stadio i cittadini vaccinati. Vaccinazione degli atleti? Dipenderà dalle decisioni del Governo: non entro nel merito della discussione”.

Per ora nessuna apertura del governo per un ritorno negli stadi, bisognerà attendere qualche settimana per capire a che punto sarà la campagna di vaccinazione e gli effetti della stessa nella lotta alla tremenda pandemia di coronavirus che ha messo il mondo sotto scacco nel 2020.

La maggior parte della popolazione avrà effettuato il vaccino a metà 2020, ragion per cui ci vorrà ancora tempo prima di rivedere gli stadi colmi: “La riapertura degli stadi dipende dal Governo. Io lamento ancora il fatto che la Serie A abbia presentato già alcuni mesi fa a loro un lavoro di 300 pagine per poter portare allo stadio in totale sicurezza il pubblico, circa il 20-30 per cento della capienza degli impianti, e non abbia mai avuto neanche una chiamata, un’interlocuzione diretta dal Governo”.

Dal Pino aspetta buone nuove da parte dei vertici italiani: “Credo che nessun settore abbia fatto un lavoro così dettagliato a livello di sicurezza per garantire che gli eventi possano avvenire senza rischi, ma non abbiamo mai ricevuto neanche un commento su questo, come su altre cose. Non possiamo fare altro che adeguarci e aspettare il momento giusto nel rispetto delle normative sanitarie a protezione del nostro pubblico”.

OMNISPORT | 02-01-2021 20:32