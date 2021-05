Lega Serie A, Luigi De Siervo e le prove per il futuro

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo al Mapei Stadium fra Juventus e Atalanta. Questa partita sarà una sorta di prova generale per la prossima stagione, quando con ogni probabilità sarà riammesso in pianta stabile il pubblico all’interno degli impianti sportivi.

Anche per la Coppa Italia sarà presente una parte di pubblico, e la cosa sarà gestita nei minimi dettagli per evitare incidenti. Ecco le parole di De Siervo:

“Ci sarà il ritorno del pubblico, lo faremo attraverso una app che si chiama Mitiga, dove sarà possibile caricare e registrare il proprio biglietto, sarà necessario il tampone entro 48 ore, sarà una prova generale per il futuro. Sui biglietti posso dire che i club stanno definendo un protocollo, è una facoltà dei club poi su come effettuarlo, ma è una scelta già compiuta. Non verranno regalati ma verranno messi in vendita, poi i club decideranno come. Ringrazio anche i presidenti Gravina e Dal Pino perché è bene ricordare dove eravamo un anno fa. E se il movimento è ripartito per la coesione di questo gruppo di dirigenti sportivi, con tutti i club ovviamente, che hanno dato una riprova importante. Nulla si sarebbe potuto fare quest’anno se non fossimo stati uniti. Se la riapertura al 20% è al netto degli addetti ai lavori? E’ al 20% di pubblico. Questa è una decisione che spetta al CTS. Agli internazionali di tennis è sufficiente la mascherina, nello stadio invece è stato deciso un protocollo un po’ più severo, gestiremo comunque questa fase nel rispetto delle regole”.

Infine anche un immancabile commento sulla Juventus e sulla tanto discussa questione Superlega, il quale si dimostra disponibile a mostrare l’altra guancia e al perdono:

“Mi auguro che non ci sia alcun tipo di esclusione. Ha già parlato il presidente Gravina, ha spiegato quella che sarà la norma italiana, ribadendola nel prossimo consiglio federale. C’è ancora tempo, le diplomazie sono al lavoro. E’ giusto seguire le cose con grande attenzione, sono ottimista”.

OMNISPORT | 13-05-2021 14:20