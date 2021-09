Leicester-Napoli, Mertens può esserci: è recuperato

A quota nove in campionato, a punteggio pieno dopo le prime tre gare, il Napoli di Spalletti si concentra ora sull’Europa League. Gli azzurri sono infatti attesi dalla trasferte di Leicester, dove potrebbe rivedersi tra i convocati anche Dries Mertens.

Dopo aver svolto una seduta in gruppo parziale la scorsa settimana, Mertens ha svolto l’intero allenamento a tre giorni dalla sfida. Con lui anche Ghoulam, che non è stato però inserito nella lista UEFA da Spalletti, ma potrebbe avere un ruolo importante in campionato.

Il Napoli ha svelato gli aggiornamenti relativi a diversi interpreti, da Insigne a Lobotka:

“Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Demme e Osimhen hanno fatto allenamento personalizzato in campo. Lobotka ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Insigne ha svolto lavoro in palestra in seguito al trauma contusivo subìto nella gara di sabato”.

In attesa di capire quando potrà tornare Insigne, Mertens dovrebbe essere a disposizione se non per la sfida contro il Leicester, per quella contro l’Udinese del quarto turno di campionato prevista il prossimo 20 settembre. Medesimo discorso per Ghoulam, mentre Demme tornerà solamente a metà ottobre.

OMNISPORT | 13-09-2021 16:18