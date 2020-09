Leo Bonucci esalta Dzeko

Edin Dzeko è in lizza per diventare il nuovo centravanti della Juventus, intanto segna all’Italia in Nations League. Il bomber della Roma, dopo l’1-1 del ‘Franchi’ tra azzurri e Bosnia, riceve l’investitura di Leonardo Bonucci.

Il capitano della nostra Nazionale, alla ‘RAI’, ha esaltato il numero 9 giallorosso: “Edin è un grande giocatore, di livello mondiale. Ha tutto: tecnica, corsa e dribbling. Mette in difficoltà ogni linea difensiva”.

Dzeko, insieme a Suarez e Cavani, è il nome più caldo in orbita bianconera per raccogliere lo scettro di prima punta che Gonzalo Higuain lascerà senza padrone.

OMNISPORT | 05-09-2020 11:14