Leonardo Bonucci ennesimo positivo al Covid-19 in casa Juventus

“Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”. Questo il comunicato che la Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale riguardante la positività al Covid-19 di Leonardo Bonucci, l’ennesima in casa bianconera nel giro di un anno.

La positività di Bonucci arriva subito dopo quella del turco Merih Demiral, suo compagno di reparto difensivo. Naturalmente entrambi salteranno il derby con il Torino di sabato, vigilia di Pasqua. Un’altra tegola per il tecnico della Vecchia Signora Andrea Pirlo, che di assenze in rosa per positività al Covid ha fatto, suo malgrado, un’autentica collezione: Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Weston McKennie, Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur, e ora Demiral e Bonucci.

C’è preoccupazione anche per i componenti della rosa dell’Italia, reduci dalle partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, poiché nella serata di ieri è stata annunciata la positività di quattro componenti dello staff tecnico azzurro.

Il Napoli su Twitter ha tuttavia voluto rassicurare tutti circa le condizioni di Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo: il club ha fatto sapere che i tre calciatori partenopei che hanno risposto alla chiamata del ct Roberto Mancini non sono stati contagiati.

Guarda il derby Torino-Juventus su DAZN sabato 3 aprile alle 18!

OMNISPORT | 01-04-2021 15:26