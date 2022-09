23-09-2022 18:21

Oggi è il giorno dell’addio di Roger Federer al tennis, con il campione svizzero che giocherà insieme al rivale Nadal in doppio nella Laver cup. Durante il torneo c’è stato un colpo di scena inaspettato.

Un giovane attivista è riuscito a entrare in campo e si è dato fuoco a un braccio fortunatamente senza conseguenze. “Basta ai jet privati in Uk”, era la protesta del ragazzo che è stato portato via dalla sicurezza.